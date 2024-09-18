Чимаев заявил, что у него есть только российский паспорт: «Мне его хватает, я с ним ездил в США, Европу и Англию»
«Дали ли мне гражданство ОАЭ? Нет. У меня и так есть вид на жительство на 10 лет, потом меняют еще на 10 лет.
Я не хочу российское гражданство на какое-то другое. У меня есть российское гражданство, я мог бы и в Швеции остаться, не выходить оттуда и получить паспорт там.
У семьи есть гражданство шведское, но мне хватает российского. Я с этим паспортом везде попадаю: в Европе, в Америке и Англии был. Да, не такой уж и плохой паспорт.
Я люблю Кавказ, буду жить тут, после спорта приеду обратно и буду жить тут. Сын Кавказа, это мой дом», − сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев – о конфликте с Сехудо: «Не знаю, что я ему сделал. Сказал Генри, что он крыса американская»
Хамзат Чимаев: «Хотел бы перенять правую руку Емельяненко. Оверхенд, которым он вырубает всех»
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