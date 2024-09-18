Чимаев заявил, что у него есть только российский паспорт: «Мне его хватает, я с ним ездил в США, Европу и Англию»

Хамзат Чимаев заявил, что у него нет гражданства Швеции и ОАЭ.

«Дали ли мне гражданство ОАЭ? Нет. У меня и так есть вид на жительство на 10 лет, потом меняют еще на 10 лет.

Я не хочу российское гражданство на какое-то другое. У меня есть российское гражданство, я мог бы и в Швеции остаться, не выходить оттуда и получить паспорт там.

У семьи есть гражданство шведское, но мне хватает российского. Я с этим паспортом везде попадаю: в Европе, в Америке и Англии был. Да, не такой уж и плохой паспорт.

Я люблю Кавказ, буду жить тут, после спорта приеду обратно и буду жить тут. Сын Кавказа, это мой дом», − сказал средневес UFC Хамзат Чимаев .

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