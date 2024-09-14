Евлоев − о бое со Стерлингом: «Приближаемся, осталось три недели»
Мовсар Евлоев выложил фото из тренировочного лагеря во Флориде.
«Приближаемся, осталось три недели», − подписал фото полулегковес UFC Мовсар Евлоев, проходящий тренировочный сбор во Флориде в зале American Top Team.
Напомним, что на турнире UFC 307, который пройдет в Солт-лейк-Сити в ночь на 6 октября Мовсар Евлоев подерется с Алджамейном Стерлингом.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
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