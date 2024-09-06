Адесанья – о конфликте на парковке: «Прохожий оскорбил меня на расовой почве и пытался спровоцировать драку. Я буду выдвигать обвинения»

Исраэль Адесанья раскрыл подробности конфликта на парковке

«Я крайне разочарован инцидентом, который произошел в среду. Случайный прохожий остановил свою машину, оскорбил меня на расовой почве и попытался спровоцировать драку. Я уже связался с полицией и буду выдвигать обвинения.

Проезжавшая мимо меня машина замедлила ход, когда я выходил из кафе. Водитель начал выкрикивать оскорбления – я улыбнулся и продолжил путь к своему автомобилю. Но оскорбления не закончились. Машина припарковалась, пассажир агрессивно подбежал ко мне и потребовал, чтобы я вступил с ним в драку.

Я неоднократно пытался разрядить ситуацию, но когда он подошел еще ближе, я попросил прохожих вызвать полицию. Он вторгся в мое личное пространство, из-за чего я почувствовал угрозу. Чтобы защитить себя, я стал более резким в высказываниях и встал в стойку.

Хотя он сделал небольшую паузу, оскорбления продолжились. Я сказал ему несколько добрых слов, осторожно сел в машину и уехал», – заявил бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья .

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