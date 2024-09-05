Адесанья вступил в словесный конфликт с мужчиной на улице и плюнул в него
У Исраэля Адесаньи случился конфликт с незнакомцем на улице
Видео в соцсетях опубликовал пользователь The MMA Guru. Незнакомый мужчина обращается к Адесанье, на что получил грубый ответ.
«Мне платят за это дерьмо, отвали, маленькая сучка. Правильно, вали нахрен отсюда на своей гребанной развалюхе.
Я молюсь о том, чтобы ты попробовал, я готов заплатить тебе за то, чтобы ты попробовал», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья, после чего плюнул в незнакомца.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The MMA Guru
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