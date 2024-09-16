Алекс Перейра: «Дрикус – испуганный клоун. Я много раз вызывал его, но он даже не ответил»
Алекс Перейра обвинил Дрикуса дю Плесси в нежелании драться.
«Бой с Дрикусом определенно проще, чем с Джоном Джонсом. Я думаю, что даже потеря веса будет сложнее, чем поединок с дю Плесси...
Я много раз проявлял интерес к этому бою, но он так и не ответил. Дрикус лишь показывает, что он испуганный клоун», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Перейра – о встрече с Джонсом: «Не знаю, смогу ли подраться с Джоном, но хочу получить опыт тренировок с ним. Думаю, это случится»
Джонс встретился с Перейрой на арене «Сфера», где проходит UFC 306
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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