Немков будет запасным в бою Нганну и Феррейры: «Контракта нет, но предложили страховать»
Вадим Немков будет запасным в бою Фрэнсиса Нганну и Ренана Феррейры.
«Предложили страховать бой Феррейры и Нганну. Проходим подготовку к этому турниру. На всякий случай, чтобы быть в форме и быть готовым.
Разговор был, контракта еще нет. Уже устал сидеть без боев, я в форме, в принципе. Всегда тренируюсь, всегда держу себя в форме.
Сейчас сказали, что, возможно, буду страховой бой. Внутри нет уверенности, что бой [у меня] будет. Мне кажется, никто не снимется с поединка», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков.
Вадим Немков: «Ган – хороший ударник, но плохой борец. Волков попытается задушить его»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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