Немков будет запасным в бою Нганну и Феррейры: «Контракта нет, но предложили страховать»

Вадим Немков будет запасным в бою Фрэнсиса Нганну и Ренана Феррейры.

«Предложили страховать бой Феррейры и Нганну . Проходим подготовку к этому турниру. На всякий случай, чтобы быть в форме и быть готовым.

Разговор был, контракта еще нет. Уже устал сидеть без боев, я в форме, в принципе. Всегда тренируюсь, всегда держу себя в форме.

Сейчас сказали, что, возможно, буду страховой бой. Внутри нет уверенности, что бой [у меня] будет. Мне кажется, никто не снимется с поединка», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков .

Вадим Немков: «Ган – хороший ударник, но плохой борец. Волков попытается задушить его»