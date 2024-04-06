Стерлинг считает, что Немкова нужно подписать в UFC: «Вадим очень хорош»

Теги UFC MMA Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Алджамейн Стерлинг Эй Джей Макки Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг считает, что Вадим Немков должен драться в UFC.

«Из парней, что дерутся в Bellator, я бы хотел увидеть Патчи Микса и Эй Джея Макки. Немков тоже очень хорош. А Кори Андерсона вообще не стоило увольнять. Да, он в возрасте, но все равно в состоянии конкурировать с лучшими полутяжеловесами», − сказал полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг.

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1 комментарий
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По делу самые сливки Белика перечислил, Джексона еще бы и Эблина
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