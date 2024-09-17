Чимаев – о конфликте с Сехудо: «Не знаю, что я ему сделал. Сказал Генри, что он крыса американская»
Хамзат Чимаев высказался о стычке с Генри Сехудо в Париже.
«Видел в пабликах, что он постоянно против меня. Я не знаю, что ему сделал… Наверное, он всухую проиграл схватку нашему чеченцу, до сих пор обижен. Я сказал ему, что он американская крыса.Ну а что, проще в Америке газовать», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
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