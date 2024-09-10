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Фьюри – Усику: «23 декабря ты будешь разбит вдребезги, малыш»

Тайсон Фьюри пообещал разбить Александра Усика в реванше.

«23 декабря ты будешь разбит вдребезги, малыш.

Вопрос лишь в том, готов ли ты!» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

Александр Усик: «Фьюри, ты готов к 23 декабря? Я готов»

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoбокс
Усик – Фьюри
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