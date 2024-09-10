Фьюри – Усику: «23 декабря ты будешь разбит вдребезги, малыш»
Тайсон Фьюри пообещал разбить Александра Усика в реванше.
«23 декабря ты будешь разбит вдребезги, малыш.
Вопрос лишь в том, готов ли ты!» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.
Александр Усик: «Фьюри, ты готов к 23 декабря? Я готов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
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