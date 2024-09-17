Немков – об отсутствии боев в PFL: «Обижен на организацию, а не на Бейдера. Если он снимается в кино, то сделайте временный титул»
Вадим Немков признался, что недоволен работой PFL.
«Неизвестно, когда Бейдер освободится. Я не особо за ним слежу. Жду конкретики от организации. На него обиды нет. Это вопрос к промоушену. Помимо него есть бойцы, которые перешили из Bellator в PFL, подрались в сезоне и проиграли. Дали бы хоть какой-то бой. Но ничего не дают.
Никаких боев не предлагают. Обида на организацию. Если Бейдер занят в кино, дайте бой за временный титул или обычный поединок», – заявил победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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