Немков – об отсутствии боев в PFL: «Обижен на организацию, а не на Бейдера. Если он снимается в кино, то сделайте временный титул»

Вадим Немков признался, что недоволен работой PFL.

«Неизвестно, когда Бейдер освободится. Я не особо за ним слежу. Жду конкретики от организации. На него обиды нет. Это вопрос к промоушену. Помимо него есть бойцы, которые перешили из Bellator в PFL, подрались в сезоне и проиграли. Дали бы хоть какой-то бой. Но ничего не дают.

Никаких боев не предлагают. Обида на организацию. Если Бейдер занят в кино, дайте бой за временный титул или обычный поединок», – заявил победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков .

Немков – о шансах на попадание в UFC: «Я не проигрывал после 2016 года, у меня 12 побед подряд. Но могут что-то предложить еще PFL и Bellator»

Немков − о возвращении Федора в бои: «Было бы интересно посмотреть против Тайсона или Роя Джонса»