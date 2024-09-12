Немков − о возвращении Федора в бои: «Было бы интересно посмотреть против Тайсона или Роя Джонса»

Вадим Немков высказался о боксерских боях с участием Федора Емельяненко.

«Было бы интересно либо против Майка Тайсона , либо против Роя Джонса . Именно против боксеров», − сказал тяжеловес Bellator Вадим Немков .

Напомним, что Федор Емельяненко завершил карьеру бойца ММА в феврале-2023, когда проиграл нокаутом Райану Бейдеру.

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