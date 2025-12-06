Мераб Двалишвили: «Ян будет делать все, чтобы закончить бой досрочно. Но я тоже буду искать финиш»

Мераб Двалишвили: Ян будет делать все, чтобы закончить бой досрочно.

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке с Петром Яном .

«Петр попытается нокаутировать меня. Он будет делать все, чтобы закончить бой досрочно, но никому еще этого не удавалось. И я тоже буду искать финиш. Это будет отличный поединок.

Я взволнован и очень рад. На пресс-конференции он не смог ничего противопоставить моим шуткам. Именно по этой причине я покажу ему, каково быть по-настоящему безжалостным (No Mercy – прозвище Яна)», – сказал Двалишвили.

Титульный поединок в легчайшем весе между Двалишвили и Яном состоится в главном событии турнира UFC 323, который пройдет в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе.

