Джошуа и Дюбуа провели стердаун в Лондоне
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа провели битву взглядов.
Британцы возглавят боксерский турнир в Лондоне, который состоится в ночь на 22 сентября. Победитель получит временный титул чемпиона мира по версии IBF.
Гай Ричи снял промо к бою Дюбуа и Джошуа
Группа Oasis может выступить на вечере бокса, который возглавит бой Дюбуа – Джошуа
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Queensberry Promotions
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