Джошуа и Дюбуа провели стердаун в Лондоне

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа провели битву взглядов.

Британцы возглавят боксерский турнир в Лондоне, который состоится в ночь на 22 сентября. Победитель получит временный титул чемпиона мира по версии IBF.

Гай Ричи снял промо к бою Дюбуа и Джошуа

Группа Oasis может выступить на вечере бокса, который возглавит бой Дюбуа – Джошуа