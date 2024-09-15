  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»
5

Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»

«Добро пожаловать в лигу чемпионов, Мераб! Поздравляю! Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара Нурмагомедова. Вот, что делают чемпионы: защищают титул против любого, кто находится перед ними!» – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, в главном событии UFC 306 Двалишвили победил Шона О’Мэлли и стал чемпионом легчайшей категории.

Махачев – о победе Лопеса: «13-й номер рейтинга становится третьим. Поздравляю, Диего»

«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
logoUFC
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoИслам Махачев
logoУмар Нурмагомедов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»
743 минуты назад
Двалишвили не ответил на вопрос о поединке с Умаром: «Уважаю Дану – это великий человек, который изменил мою жизнь. Люблю UFC, я нормальный парень»
58сегодня, 06:30
Умар Нурмагомедов: «Мераб победит решением судей, если Шон его не нокаутирует в первых двух раундах»
3вчера, 20:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Менеджер Нурмагомедова сообщил, что поединок Умара и Мераба Двалишвили могут назначить на начало 2025-го
19 минут назад
UFC 306 – самый кассовый турнир в истории промоушена и арены «Сфера»
527 минут назад
Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»
743 минуты назад
Петр Ян: «Никогда не считал О’Мэлли настоящим чемпионом. Ему подарили победу надо мной в Абу-Даби. Скоро увидимся»
354 минуты назад
О’Мэлли извинился за поражение в бою с Двалишвили: «Больше обещанного, меньше выполненного»
1сегодня, 07:56
Бонусы UFC 306: Рибович против Зеллхубера – лучший бой. Соуза и Бахамондес – лучшее выступление
сегодня, 07:48
Дана Уайт: «Диего Лопес орал на меня, прося титульный бой»
1сегодня, 07:40
Шевченко дала интервью после боя с Грассо на четырех языках
4сегодня, 07:27
Двалишвили и Шевченко вместе станцевали с чемпионскими поясами
23сегодня, 06:43Видео
Генри Сехудо: «Эй, О’Метил. Ты хотел стать следующим Конором Макгрегором – тебе это удалось»
7сегодня, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео