Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»
«Добро пожаловать в лигу чемпионов, Мераб! Поздравляю! Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара Нурмагомедова. Вот, что делают чемпионы: защищают титул против любого, кто находится перед ними!» – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, в главном событии UFC 306 Двалишвили победил Шона О’Мэлли и стал чемпионом легчайшей категории.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
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