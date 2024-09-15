Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»

«Добро пожаловать в лигу чемпионов, Мераб ! Поздравляю! Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара Нурмагомедова . Вот, что делают чемпионы: защищают титул против любого, кто находится перед ними!» – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, в главном событии UFC 306 Двалишвили победил Шона О’Мэлли и стал чемпионом легчайшей категории.

Махачев – о победе Лопеса: «13-й номер рейтинга становится третьим. Поздравляю, Диего»

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