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  • Царукян – о поединке с Махачевым: «Подеремся в начале следующего года. Но мне не принципиален бой с Исламом, я хочу просто стать чемпионом»
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Царукян – о поединке с Махачевым: «Подеремся в начале следующего года. Но мне не принципиален бой с Исламом, я хочу просто стать чемпионом»

Арман Царукян подтвердил, что бой с Исламом Махачевым не состоится в 2024 году

«Я знал, что не подерусь с Махачевым в этом году. Мне уже донесли информацию. Он будет приблизительно в начале следующего года. Это информация от UFC. Но в нашем спорте может поменяться все очень быстро, из-за этого я сейчас держу форму и тренируюсь на сборах. Мне без разницы, когда этот бой будет – хоть через год. Я буду работать и идти к нему.

Титульный бой с другим соперником? Да, легко. Мне не принципиально подраться с Исламом, мне принципиально просто стать чемпионом», – заявил боец UFC Арман Царукян.

Тренер Махачева − о бое с Царукяном: «Рука Ислама еще не восстановилась. Не вижу, что они подерутся в декабре»

Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Red Corner MMA
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
logoАрман Царукян
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