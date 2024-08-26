Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»
Арман Царукян назвал вероятную дату поединка с Исламом Махачевым.
«Мы должны были подраться в октябре, но сейчас бой перенесли. Идут разговоры о декабре.
Бой за временный пояс? Зависит от Махачева. Если он вернется только весной, то это возможно», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Кормье раскритиковал предложение Царукяна ввести временный пояс в легком весе: «Махачев активен, он подрался дважды за семь месяцев»
Царукян заявил, что хочет бой за временный пояс UFC: «Если Махачев не сможет драться, то было бы здорово встретиться с Порье, Гейджи или Чендлером»
И с кем Царукяну драться за временный пояс? Реванш с Оливейрой? Тогда это бой не за пояс, а просто реванш (решение то было раздельное) для понимания кто таки более достоин вновь попробовать силы с Исламом. И то бразилец вроде как не горит желанием пока драться.
Кто там еще? Гейджи и Порье после поражений - Джастин то еще может в теории претендовать, но ему так влетело, что возможно предпочтет отдохнуть и тем лучше для него. Хукер только вот дрался и вряд ли успеет даже к декабрю. Дальше Дариуш с Чендлером в рейтинге - курам на смех такие бои за пояс то. С полулегкого веса тоже никого не выдернуть, да и заслуг нет.
Арман конечно в незавидном положении, но так уж сложились обстоятельства. Пока видимый максимум - это просто провести бой хоть с кем-нибудь. Но это не бой за временный пояс, ибо больше и претендентов то нет.
Но уверен, что Ислам вернется раньше
Но, как я уже написал в прошлом коменте, уверен, что Ислам восстановится.