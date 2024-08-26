Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»

Арман Царукян назвал вероятную дату поединка с Исламом Махачевым.

«Мы должны были подраться в октябре, но сейчас бой перенесли. Идут разговоры о декабре.

Бой за временный пояс? Зависит от Махачева. Если он вернется только весной, то это возможно», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Кормье раскритиковал предложение Царукяна ввести временный пояс в легком весе: «Махачев активен, он подрался дважды за семь месяцев»

Царукян заявил, что хочет бой за временный пояс UFC: «Если Махачев не сможет драться, то было бы здорово встретиться с Порье, Гейджи или Чендлером»