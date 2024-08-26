Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян назвал вероятную дату поединка с Исламом Махачевым.

«Мы должны были подраться в октябре, но сейчас бой перенесли. Идут разговоры о декабре.

Бой за временный пояс? Зависит от Махачева. Если он вернется только весной, то это возможно», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Кормье раскритиковал предложение Царукяна ввести временный пояс в легком весе: «Махачев активен, он подрался дважды за семь месяцев»

Царукян заявил, что хочет бой за временный пояс UFC: «Если Махачев не сможет драться, то было бы здорово встретиться с Порье, Гейджи или Чендлером»

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8 комментариев
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Самый неприятный персонаж в UFC, надеюсь Ислам вобьет его голову в канвас, как тот желал такого Бобби Грину.
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Ответ Александр Степанов
Временный пояс - это бред. Ислам явно вернется в конце этого или начале следующего года. А если нет, то проще объявить бой за полноценный титул, а Ислам вернется и подерется с чемпионом. Но уверен, что Ислам вернется раньше
А с чего вообще даже временный пояс? Ислам защитился в начале июня, дивизион он не тормозит. Даже если он вернется только в начале весны - то в ufc задержки у чемпионов бывали и подольше. Тем более теперь, когда мечта стать чемпионом в двух весах слетела и следующий бой будет защитой.
И с кем Царукяну драться за временный пояс? Реванш с Оливейрой? Тогда это бой не за пояс, а просто реванш (решение то было раздельное) для понимания кто таки более достоин вновь попробовать силы с Исламом. И то бразилец вроде как не горит желанием пока драться.
Кто там еще? Гейджи и Порье после поражений - Джастин то еще может в теории претендовать, но ему так влетело, что возможно предпочтет отдохнуть и тем лучше для него. Хукер только вот дрался и вряд ли успеет даже к декабрю. Дальше Дариуш с Чендлером в рейтинге - курам на смех такие бои за пояс то. С полулегкого веса тоже никого не выдернуть, да и заслуг нет.
Арман конечно в незавидном положении, но так уж сложились обстоятельства. Пока видимый максимум - это просто провести бой хоть с кем-нибудь. Но это не бой за временный пояс, ибо больше и претендентов то нет.
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+3
Временный пояс - это бред. Ислам явно вернется в конце этого или начале следующего года. А если нет, то проще объявить бой за полноценный титул, а Ислам вернется и подерется с чемпионом.
Но уверен, что Ислам вернется раньше
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Ответ Александр Степанов
Чувак, я ровно об этом и написал, только короче) Во временном поясе смысла нет
Чувак, ты написал, что проще объявить бой за полноценный титул, на что я ответил, что даже для временного оснований нет, какой же тогда полноценный может быть?) Ну и расписал почему во избежание вопросов)
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Ответ antohhha
Чувак, ты написал, что проще объявить бой за полноценный титул, на что я ответил, что даже для временного оснований нет, какой же тогда полноценный может быть?) Ну и расписал почему во избежание вопросов)
Полноценный как раз логичнее, в случае если Ислам выбыл надолго. Такие прецеденты мы видели в случае с Прохазкой или Хиллом не так давно.

Но, как я уже написал в прошлом коменте, уверен, что Ислам восстановится.
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Ответ SGambler
Самый неприятный персонаж в UFC, надеюсь Ислам вобьет его голову в канвас, как тот желал такого Бобби Грину.
Ты про кого? Ты кажется веткой ошибся
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