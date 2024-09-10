  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уайт – о Махачеве: «Временного титула не будет – мы ждем Ислама. Обсуждаем его следующий бой. Царукян – главный претендент»
6

Уайт – о Махачеве: «Временного титула не будет – мы ждем Ислама. Обсуждаем его следующий бой. Царукян – главный претендент»

Дана Уайт не исключает, что Ислам Махачев и Арман Царукян подерутся в декабре.

«Ислам всегда готов драться, он делал это уже много раз. Боя за временный титул не будет. Мы ждем, когда Махачев будет готов. У нас есть планы. Мы обсуждаем прямо сейчас, когда он будет драться.

Что насчет Армана Царукяна? Да, он главный претендент. Не знаю, смогут ли они подраться 7 декабря. Мы работаем над этим», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Ранее Царукян заявил, что подерется с Махачевым в начале следующего года. Тренер Ислама также подтвердил, что боец не сможет выйти в октагон в этом году, поскольку не залечил травму руки.

«Многие считают, что он проиграл парню из более низкой категории». Уайт объяснил, почему Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P

Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Manouk Akopyan
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoИслам Махачев
logoАрман Царукян
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кормье раскритиковал предложение Царукяна ввести временный пояс в легком весе: «Махачев активен, он подрался дважды за семь месяцев»
610 августа, 09:47
Царукян заявил, что хочет бой за временный пояс UFC: «Если Махачев не сможет драться, то было бы здорово встретиться с Порье, Гейджи или Чендлером»
148 августа, 15:14
Царукян − о бое с Махачевым: «Либо декабрь, либо начало 2025 года»
58 августа, 14:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фьюри – Усику: «23 декабря ты будешь разбит вдребезги, малыш»
5сегодня, 11:01
Александр Усик: «Фьюри, ты готов к 23 декабря? Я готов»
1сегодня, 10:29
Дана Уайт: «Макгрегор подерется в начале 2025 года»
15сегодня, 10:15
Дю Плесси ответил Чимаеву: «Сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!»
4сегодня, 08:40
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
87сегодня, 08:00
Уайт назвал топ-4 бойцов UFC всех времен: «Джонс, Раузи, Сен-Пьер и Конор»
41сегодня, 07:44
Умар Нурмагомедов: «Истинный чемпион не выбирает противника»
2сегодня, 06:13
Мовсар Евлоев: «Я прикончу Стерлинга в первом раунде. Запомните мои слова»
6сегодня, 06:06
Али Абдель-Азиз: «Умар подерется с победителем боя О’Мэлли – Двалишвили. Он будет у клетки во время их боя»
2сегодня, 05:53
Джошуа – о победе над Нганну: «Не говорю, что он был элитным боксером, но я помнил его бой против Фьюри. Эта один из сложнейших боев для Тайсона, а я победил за два раунда»
6сегодня, 05:39
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео