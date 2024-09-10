Уайт – о Махачеве: «Временного титула не будет – мы ждем Ислама. Обсуждаем его следующий бой. Царукян – главный претендент»
«Ислам всегда готов драться, он делал это уже много раз. Боя за временный титул не будет. Мы ждем, когда Махачев будет готов. У нас есть планы. Мы обсуждаем прямо сейчас, когда он будет драться.
Что насчет Армана Царукяна? Да, он главный претендент. Не знаю, смогут ли они подраться 7 декабря. Мы работаем над этим», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Ранее Царукян заявил, что подерется с Махачевым в начале следующего года. Тренер Ислама также подтвердил, что боец не сможет выйти в октагон в этом году, поскольку не залечил травму руки.
«Многие считают, что он проиграл парню из более низкой категории». Уайт объяснил, почему Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P
Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»
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