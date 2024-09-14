Уайт включил Махачева в тройку лучших бойцов UFC: «Джонс лучший, а Перейра на втором месте»

Дана Уайт включил Ислама Махачева в топ-3 лучших бойцов UFC.

«Посмотрите, если вы взглянете на рейтинг P4P, вы поймете, что это дерьмо должно идти в обратном порядке: третий, второй и первый.

Так что Джон Джонс лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий, Алекс Перейра , который поднялся в весе и уже хочет подняться в тяжелый, определенно второй.

И далее идет Ислам. Не скажу ничего плохого о Махачеве , но он третий номер», − сказал президент UFC Дана Уайт .

Отметим, что Ислам Махачев возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC с ноября-2023.

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