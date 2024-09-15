Двалишвили не ответил на вопрос о поединке с Умаром: «Уважаю Дану – это великий человек, который изменил мою жизнь. Люблю UFC, я нормальный парень»

Мераб Двалишвили проигнорировал вопрос о защите пояса против Умара Нурмагомедова.

Джо Роган спросил у Мераба после боя: «Что ты думаешь о том, что твоим следующим соперником будет Умар Нурмагомедов ?»

«Я работал 12 лет без выходных. Уважаю Дану Уайта – это великий человек, который изменил мою жизнь. Люблю UFC, я нормальный парень», – заявил Двалишвили .

Напомним, Двалишвили победил Шон О’Мэлли в главном событии UFC 306 и стал чемпионом легчайшего дивизиона.

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