Петр Ян: «В эту субботу вы увидите меня в лучшей форме. Постараюсь отправить Мераба в нокаут»
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался о предстоящем титульном поединке против Мераба Двалишвили.
«Я постараюсь отправить Мераба в нокаут. В первом поединке я дрался с одной рукой – именно по этой причине он и предпринял 49 попыток тейкдаунов.
Ребята, сейчас я отлично себя чувствую. В эту субботу вы увидите меня в лучшей форме», – сказал Ян.
Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
