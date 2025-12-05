Петр Ян: «В эту субботу вы увидите меня в лучшей форме. Постараюсь отправить Мераба в нокаут»

Петр Ян: в эту субботу вы увидите меня в лучшей форме.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался о предстоящем титульном поединке против Мераба Двалишвили .

«Я постараюсь отправить Мераба в нокаут. В первом поединке я дрался с одной рукой – именно по этой причине он и предпринял 49 попыток тейкдаунов.

Ребята, сейчас я отлично себя чувствую. В эту субботу вы увидите меня в лучшей форме», – сказал Ян.

Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

