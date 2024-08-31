Бивол − о подготовке к Бетербиеву: «Работаю над джебом, движением и выносливостью»

Дмитрий Бивол рассказал о подготовке к бою с Артуром Бетербиевым

«Я все еще взволнован. Сейчас яосто пытаюсь сфокусироваться на тренировках и восстановлении, вот и все. Ничего больше.

У меня немного поменялись спарринг-партнеры, место проведение кэмпа и упражнения, но основная линия остается той же. Не говорю, что я выиграю, но, конечно, если принимаю бой, то верю, что могу это сделать это.

Все, что я могу сделать − это быть лучшей версией самого себя. Работать над джебом, движением, правой рукой и выносливостью. Все это», − сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол , который в октябре-2024 подерется с Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Официально: бой Бивола и Бетербиева состоится 12 октября. В андеркарде Стивенсон подерется с Кординой

Канело – о реванше с Биволом: «Готов подняться в полутяжелый вес, если Дмитрий побьет Бетербиева»