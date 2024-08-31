Бивол − о подготовке к Бетербиеву: «Работаю над джебом, движением и выносливостью»
«Я все еще взволнован. Сейчас яосто пытаюсь сфокусироваться на тренировках и восстановлении, вот и все. Ничего больше.
У меня немного поменялись спарринг-партнеры, место проведение кэмпа и упражнения, но основная линия остается той же. Не говорю, что я выиграю, но, конечно, если принимаю бой, то верю, что могу это сделать это.
Все, что я могу сделать − это быть лучшей версией самого себя. Работать над джебом, движением, правой рукой и выносливостью. Все это», − сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол, который в октябре-2024 подерется с Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Официально: бой Бивола и Бетербиева состоится 12 октября. В андеркарде Стивенсон подерется с Кординой
Канело – о реванше с Биволом: «Готов подняться в полутяжелый вес, если Дмитрий побьет Бетербиева»
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