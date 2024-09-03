Призерка Паралимпиады-2024 из Испании попросила Топурию о встрече, Илия ответил: «До встречи 18 сентября»
Илия Топурия выполнит просьбу призерки Паралимпиады из Испании
Испанская спортсменка Марта Франсес Гомес стала серебряной призеркой Паралимпиады-2024 в триатлоне, после чего обратилась в соцсетях к чемпиону UFC Илии Топурии.
«Привет, Илия. Меня зовут Марта, с недавнего времени серебряная призерка Паралимпийских игр. Я твоя большая фанатка. Сколько лайков нужно под этим постом, чтобы осуществить мою мечту встретиться с тобой?» − написала Гомес.
«Мечты сбываются, стоить только поверить в них, и они станут реальностью. До встречи 18 сентября», − ответил в комментариях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Илии Топурии
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