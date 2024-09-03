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Призерка Паралимпиады-2024 из Испании попросила Топурию о встрече, Илия ответил: «До встречи 18 сентября»

Илия Топурия выполнит просьбу призерки Паралимпиады из Испании

Испанская спортсменка Марта Франсес Гомес стала серебряной призеркой Паралимпиады-2024 в триатлоне, после чего обратилась в соцсетях к чемпиону UFC Илии Топурии.

«Привет, Илия. Меня зовут Марта, с недавнего времени серебряная призерка Паралимпийских игр. Я твоя большая фанатка. Сколько лайков нужно под этим постом, чтобы осуществить мою мечту встретиться с тобой?» − написала Гомес.

«Мечты сбываются, стоить только поверить в них, и они станут реальностью. До встречи 18 сентября», − ответил в комментариях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Илия Топурия: «Я − чемпион, мое дело драться. Мне все равно, с кем»

Топурия − о желании Волкановски устроить реванш: «Мой ему совет: Алексу нужен отдых»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Илии Топурии
полулегкий вес
logoUFC
logoПаралимпийские игры
logoMMA
logoИлия Топурия
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