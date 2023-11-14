Тренер – о психическом здоровье Макгрегора: «Я беспокоился о Коноре, не буду врать»

Джон Кавана заявил, что беспокоился о психическом здоровье Конора Макгрегора.

«Его психическое здоровье вызывало беспокойство, не буду врать. Но сегодня я услышал, что он нашел действительно хорошую группу спарринг-партнеров.

Конечно, это не то же самое, что выступать в боях перед тысячами людей, но он хотя бы тренируется, а это важно.

Мы слышали, как Волкановски говорил: «Займите меня», и все такое. Поэтому мне приятно слышать, что Конор упорно работает», – сказал тренер бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора Джон Кавана.

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