Тренер Конора – о судьях в ММА: «Всегда переживаю, если рефери никогда не дрался. Если его резюме – карате, то вы в опасности»

Джон Кавана считает, что судьи в ММА должны иметь бойцовский опыт.

«Отрицательный рекорд Херба Дина в ММА? Это не так важно. Главное, что он прошел путь бойца. Всегда нервничаю, если парень никогда не дрался и не боксировал.

Предпочитаю, чтобы у него были черный пояс по джиу-джитсу (не будет паниковать при удушающих приемах) и несколько боев по ММА. Если его резюме – карате, то вы в опасности», – написал в соцсетях тренер Конора Макгрегора Джон Кавана.

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