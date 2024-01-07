Тренер Конора – о судьях в ММА: «Всегда переживаю, если рефери никогда не дрался. Если его резюме – карате, то вы в опасности»

Теги UFC MMA Херб Дин Джон Кавана Бокс/MMA/UFC

Джон Кавана считает, что судьи в ММА должны иметь бойцовский опыт.

«Отрицательный рекорд Херба Дина в ММА? Это не так важно. Главное, что он прошел путь бойца. Всегда нервничаю, если парень никогда не дрался и не боксировал.

Предпочитаю, чтобы у него были черный пояс по джиу-джитсу (не будет паниковать при удушающих приемах) и несколько боев по ММА. Если его резюме – карате, то вы в опасности», – написал в соцсетях тренер Конора Макгрегора Джон Кавана.

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2 комментария
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Я считаю Дина худшим, по моим ощущениям он больше всех косячил в боях, больше всего ранних остановок. Вообще считаю большинство рефери слишком впечатлительны как дети, видят нокдаун и начинают паниковать и останавливают. Или трусливы, останавливают потому боятся, что боец сдохнет и это повесят на них. Сколько боев они испортили, такие должны идти судить гимнастику, а не ММА.
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