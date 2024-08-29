Чендлер − Конору: «Я не приму роль жертвы. При всем уважении я готов оставить тебя в прошлом»
Майкл Чендлер высказался о несостоявшемся бое с Конором Макегрегором
«Я не приму роль жертвы. При всем уважении я готов оставить тебя в прошлом. Готов забыть и больше не вспоминать тебя после того, как положу тебя на спину в октагоне», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер.
Напомним, что поединок Майкла Чендлера и Конора Макгрегора должен был возглавить турнир UFC 303, но Конор сломал мизинец на ноге.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Beat the Heat
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