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  • Чендлер − Конору: «Я не приму роль жертвы. При всем уважении я готов оставить тебя в прошлом»
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Чендлер − Конору: «Я не приму роль жертвы. При всем уважении я готов оставить тебя в прошлом»

Майкл Чендлер высказался о несостоявшемся бое с Конором Макегрегором

«Я не приму роль жертвы. При всем уважении я готов оставить тебя в прошлом. Готов забыть и больше не вспоминать тебя после того, как положу тебя на спину в октагоне», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

Напомним, что поединок Майкла Чендлера и Конора Макгрегора должен был возглавить турнир UFC 303, но Конор сломал мизинец на ноге.

Дана Уайт: «У нас есть новости о Коноре, Оливейре и Чендлере»

Хукер призвал Конора драться с ним, а не с Чендлером: «Тебе нужен бой с парнем из топ-5 или тем, кто проиграл последний бой?»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Beat the Heat
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Чендлер
logoКонор Макгрегор
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