Чендлер − Конору: «Я не приму роль жертвы. При всем уважении я готов оставить тебя в прошлом»

Майкл Чендлер высказался о несостоявшемся бое с Конором Макегрегором

«Я не приму роль жертвы. При всем уважении я готов оставить тебя в прошлом. Готов забыть и больше не вспоминать тебя после того, как положу тебя на спину в октагоне», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер .

Напомним, что поединок Майкла Чендлера и Конора Макгрегора должен был возглавить турнир UFC 303, но Конор сломал мизинец на ноге.

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