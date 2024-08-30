Майкл Чендлер: «Мой внутренний голос говорит, что я не заслуживаю боя с Конором»
Майкл Чендлер рассказал о ментальных проблемах перед боем с Конором Макгрегором
«Мой внутренний голос говорит, что я не заслуживаю боя с Конором. Конечно, он ошибается. Но внутри каждого из нас есть этот голосок – это нормально. Я считаю, что нужно говорить об этом открыто.
Быть более искренним и говорить о своих трудностях – правильно. Нужно рассказывать о своих недостатках и страхах. Нельзя делать вид, что вы пуленепробиваемы», – заявил легковес UFC Майкл Чендлер.
Чендлер − Конору: «Я не приму роль жертвы. При всем уважении я готов оставить тебя в прошлом»
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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