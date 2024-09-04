Официально: титульный бой между Муртазалиевым и Цзю состоится 20 октября

Титульный бой между Бахрамом Муртазалиевым и Тимофеем Цзю состоится 20 октября

Поединок за пояс IBF в первом среднем весе возглавит боксерский вечер в Орландо, штат Флорида.

Цзю (24-1) в последний раз дрался в марте, когда проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре.

Муртазалиев (22-0) в апреле нокаутировал Джека Калкея в 11-м раунде.

Костя Цзю может посетить бой Тима против Муртазалиева

Муртазалиев – о словах Цзю: «Мне разговоры вообще не интересны. Он раскручивает бой»