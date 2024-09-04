Официально: титульный бой между Муртазалиевым и Цзю состоится 20 октября
Титульный бой между Бахрамом Муртазалиевым и Тимофеем Цзю состоится 20 октября
Поединок за пояс IBF в первом среднем весе возглавит боксерский вечер в Орландо, штат Флорида.
Цзю (24-1) в последний раз дрался в марте, когда проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре.
Муртазалиев (22-0) в апреле нокаутировал Джека Калкея в 11-м раунде.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN
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