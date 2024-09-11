Уайт − о турнире UFC 306 в «Сфере»: «Моя цель − получить номинацию на «Оскар»
Дана Уайт озвучил цель на турнир UFC 306 в «Сфере».
«Моя цель − по итогам этого турнира получить номинации на «Оскар», «Эмми» и «Грэмми». Так что да. Еще мы снимем документальный фильм», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что турнир UFC 306 состоится в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) на арене «Сфера». В главном бою турнира пройдет бой за титул в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.
UFC проведет турнир на самом необычном стадионе мира – «Сфере». Как он устроен?
Провал Даны Уайта – самый дорогой турнир UFC не продается. Что происходит?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости