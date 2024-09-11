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Уайт − о турнире UFC 306 в «Сфере»: «Моя цель − получить номинацию на «Оскар»

Дана Уайт озвучил цель на турнир UFC 306 в «Сфере».

«Моя цель − по итогам этого турнира получить номинации на «Оскар», «Эмми» и «Грэмми». Так что да. Еще мы снимем документальный фильм», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что турнир UFC 306 состоится в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) на арене «Сфера». В главном бою турнира пройдет бой за титул в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.

UFC проведет турнир на самом необычном стадионе мира – «Сфере». Как он устроен?

Провал Даны Уайта – самый дорогой турнир UFC не продается. Что происходит?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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UFC 306
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