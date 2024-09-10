Ирина Алексеева: «Думаю, что Двалишвили победит О’Мэлли. Мераб мотивирован доказать Уайту, что он не тупой»

Алексеева объяснила главную силу и мотивацию Двалишвили перед боем с О’Мэлли.

«Я считаю, что у Двалишвили есть одна фишка, которая вообще редко встречается у спортсменов. Сколько бы он не находился в нокдаунах, он всегда вставал и переламывал ход боя в стою сторону. И многие соперники из-за этого психологически ломаются, когда ты вот-вот уже нокаутировал, а он оживает и ведет себя так, будто только вошел в клетку.

Несмотря на мощные удары Шона, Мераб будет постоянно оживать после них, а О’Мэлли это может подломить. Я думаю, что победит Мераб, потому что он и в стойке неплох, а в борьбе так и вовсе очень силен. Он настоящий боец MMA.

Есть и еще один момент. Перед боем Дана Уайт назвал Мераба тупым, а хорошего спортсмена это очень сильно замотивирует, потому что он выйдет на бой с чувством, что глава лиги его обозвал и просто его недолюбливает.

Хороший спортсмен будет доказывать все в октагоне, и мне кажется, что для каждого бойца UFC важно мнение Уайта о себе. Поэтому это будет дополнительной мотивацией для Мераба, чтобы доказать главному шефу в MMA, что он не тупой.

Почему бойцам важно мнение Уайта? Возьмем к примеру Мухаммада Мокаева – семь побед и ни одного поражения, но у Уайта о нем мнение не очень. Вот и пожалуйста, хоть и хорошие результаты, но сказали до свидания.

В UFC всегда надо оставаться настороже и не подставлять лигу в любых случаях», – сказала боец UFC Ирина Алексеева .

Напомним, что поединок О’Мэлли и Двалишвили станет главным событием турнира UFC 306, который состоится в ночь на 15 сентября.

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