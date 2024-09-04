Мераб – о критике со стороны Уайта: «Опубликовал фото сечки, потому что ничего не скрываю от подписчиков. Я так живу»

Мераб Двалишвили отреагировал на критику со стороны Даны Уайта

«Я никогда не жалею о своих поступках. Опубликовал [фото сечки], потому что ничего не скрываю от подписчиков. Не вижу в этом ничего плохого – у меня оставалось больше трех недель, чтобы залечить рассечение. Повреждение никак не повлияло на мои тренировки.

Как видите, все закончилось хорошо. Я полностью здоров. Не хотел расстраивать Уайта и UFC, но был очень спокоен – ничего страшного не произошло. Ни о чем не жалею. Я так живу», – сказал боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили .

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