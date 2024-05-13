Уайлдер сравнил бой против Джошуа на «Уэмбли» с поединком против Чахкиева в Магнитогорске: «Я чувствовал дыхание русских. Они скандировали: «Россия». Получил огромный прилив адреналина»

Теги Рахим Чахкиев Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Уайлдер сравнил бой против Энтони Джошуа с поединком против Рахима Чахкиева.

«Бой с Джошуа на «Уэмбли»? Черт, да, я предвкушаю его. Я уже был в такой ситуации, когда дрался с будущим олимпийским чемпионом в Москве (речь о поединке с Рахимом Чахкиевым в Магнитогорске). Мы были прямо там, в логове льва.

Когда вы выходите на арену, на которой нет никого, кроме русских, вы чувствуете даже их дыхание. «Россия, Россия, Россия», – доносится из зала, дыхание которого щекочет ваши волосы. Вы выходите, зная, что рядом нет никого, кто мог бы вас поддержать.

Вы находитесь на территории врага и получаете огромной прилив адреналина. Это удивительное чувство, поэтому у меня не будет проблем с поединком в Лондоне», – заявил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Напомним, Уайлдер дрался с Чахкиевым в рамках предолимпийского матча Россия – США в 2008 году. Деонтей победил Рахима, впоследствии выигравшего олимпийский турнир. Помимо Чахкиева, Уайлдер дрался с Евгением Романовым, которому проиграл нокаутом в третьем раунде.

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