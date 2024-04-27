Джошуа назвал четырех потенциальных оппонентов: «Аль эш-Шейх хочет, чтобы я подрался с лучшим из них»

Теги Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей Энтони Джошуа бокс Филип Хргович Даниэль Дюбуа Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа назвал имена четырех потенциальных оппонентов.

По словам боксера, его следующий поединок запланирован на сентябрь и пройдет на стадионе «Уэмбли». Соперником Джошуа станет победитель одного из двух боев: Деонтей УайлдерЧжан Чжилей и Филип ХрговичДаниэль Дюбуа.

«Турки Аль эш-Шейх сказал мне: «Я хочу, чтобы ты подрался с лучшим из них», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Джошуа (28-3) в последний раз дрался в марте, когда нокаутировал Фрэнсиса Нганну. Он идет на серии из трех досрочных побед.

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