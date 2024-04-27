Джошуа назвал четырех потенциальных оппонентов: «Аль эш-Шейх хочет, чтобы я подрался с лучшим из них»

Энтони Джошуа назвал имена четырех потенциальных оппонентов.

По словам боксера, его следующий поединок запланирован на сентябрь и пройдет на стадионе «Уэмбли». Соперником Джошуа станет победитель одного из двух боев: – и – .

«Турки Аль эш-Шейх сказал мне: «Я хочу, чтобы ты подрался с лучшим из них», – заявил экс-чемпион мира по боксу .

Джошуа (28-3) в последний раз дрался в марте, когда нокаутировал . Он идет на серии из трех досрочных побед.

Бой Бивол – Бетербиев разогреет шоу-турнир двух команд: Уайлдер – капитан, промо – в стилистике Гая Ричи

Аль эш-Шейх выложил фото с Джошуа: «Ждем результата боя Усик – Фьюри»