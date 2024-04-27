Джошуа назвал четырех потенциальных оппонентов: «Аль эш-Шейх хочет, чтобы я подрался с лучшим из них»
Энтони Джошуа назвал имена четырех потенциальных оппонентов.
По словам боксера, его следующий поединок запланирован на сентябрь и пройдет на стадионе «Уэмбли». Соперником Джошуа станет победитель одного из двух боев: Деонтей Уайлдер – Чжан Чжилей и Филип Хргович – Даниэль Дюбуа.
«Турки Аль эш-Шейх сказал мне: «Я хочу, чтобы ты подрался с лучшим из них», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.
Джошуа (28-3) в последний раз дрался в марте, когда нокаутировал Фрэнсиса Нганну. Он идет на серии из трех досрочных побед.
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