Белал Мухаммад: «Брэди прикончит Камару»
Белал Мухаммад считает Шона Брэди сильнее Камару Усмана
«Брэди прикончит Камару Усмана», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним Шон Брэди победил единогласным решением Гилберта Бернса в главном поединке UFC Vegas 97.
Белал Мухаммад: «Не забывайте, что Конор Макгрегор не побеждает четыре года и он отстой»
Абдель-Азиз − о простое Усмана: «Камару никогда не отказывался от боев. Сейчас ему предложили соперника, и мы ждем согласия второй стороны»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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