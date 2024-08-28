«Многие считают, что он проиграл парню из более низкой категории». Уайт объяснил, почему Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P
Дана Уайт объяснил, почему Ислам Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P
«Я не хочу критиковать других бойцов организации, но кого вы считаете лучшим вне зависимости от веса? Ислама Махачева? Многие люди верят, что он проиграл парню из более низкой категории. Об этом говорили и журналисты, находящиеся в этой комнате.
Вы считаете, что после такого он должен возглавлять рейтинг P4P? Да, он победил, но дрался с бойцом из более низкой категории. А Джон Джонс поднялся в весе – и никогда не отказывался от боев», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Уайт − про споры в соцсетях о лучшем бойце: «Если кто-то считает, что это не Джонс, то он не должен обсуждать бои»
Уайт недоволен третьим местом Джонса в рейтинге Р4Р: «Самый тупой и смешной рейтинг в истории. Его составители ни черта не понимают в ММА»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Weekly
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