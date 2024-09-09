Рой Джонс – о шансах Берланги против Канело: «Если он сможет нанести урон Альваресу, то победа реальна. Бивол уже это делал»
Рой Джонс объяснил, как Эдгар Берланга может победить Канело
«Берланге нужно быстро проверить, способен ли он нанести урон Канело. Этого я раньше никогда не видел.
Если Эдгару это по силам, то у него есть шанс. Он крупнее Канело. И если Альварес поймет, что не хочет пропускать эти удары, то ему придется меня тактику. Дмитрий Бивол уже ставил Сауля в такое положение, где он должен уважать удары и мощь соперника», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Напомним, Канело подерется с Эдгаром Берлангой в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).
Канело – о поединке с Берлангой: «Люди всегда критикуют меня из-за выбора соперника. Я дерусь со всеми, мне все равно»
Бивол сравнил Канело и Бетербиева: «Артур крупнее, у него сильнее удар, другая техника. Два совершенно разных бойца»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости