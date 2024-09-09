Рой Джонс – о шансах Берланги против Канело: «Если он сможет нанести урон Альваресу, то победа реальна. Бивол уже это делал»

Рой Джонс объяснил, как Эдгар Берланга может победить Канело

«Берланге нужно быстро проверить, способен ли он нанести урон Канело . Этого я раньше никогда не видел.

Если Эдгару это по силам, то у него есть шанс. Он крупнее Канело. И если Альварес поймет, что не хочет пропускать эти удары, то ему придется меня тактику. Дмитрий Бивол уже ставил Сауля в такое положение, где он должен уважать удары и мощь соперника», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший .

Напомним, Канело подерется с Эдгаром Берлангой в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Канело – о поединке с Берлангой: «Люди всегда критикуют меня из-за выбора соперника. Я дерусь со всеми, мне все равно»

Бивол сравнил Канело и Бетербиева: «Артур крупнее, у него сильнее удар, другая техника. Два совершенно разных бойца»