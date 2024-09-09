Канело – о поединке с Берлангой: «Люди всегда критикуют меня из-за выбора соперника. Я дерусь со всеми, мне все равно»

Канело сказал, что его не беспокоит критика из-за выбора соперников

«Почему Берланга? Это хороший бой – Мексика против Пуэрто-Рико.

Люди всегда критикуют меня. Я дерусь со всеми, мне все равно. Эдгар силен и быстр, особенно на первых минутах. Но для меня в этом нет ничего нового», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес .

Напомним, Канело подерется с Эдгаром Берлангой в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Эдди Хирн: «Думаю, Кроуфорд завязал с боями. Канело – единственный, ради кого он снова выйдет на ринг»

Канело − о бое с Кроуфордом: «Я не говорил, что это невозможно»