Рой Джонс – о потенциальной разминке по самбо с Путиным: «Он бы меня быстро прикончил. Меньше, чем за 30 секунд»
Рой Джонс не против провести разминку по самбо с Владимиром Путиным
«Готов ли провести разминку по самбо с президентом России? Конечно. Он бы меня прикончил, но я бы постарался выстоять.
Больше 30 секунд? Нет, меньше», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Рой Джонс о боксерской тренировке с Дзюбой: «Он хорош и быстр, но я бы его побил за 30 секунд»
19 суперзвезд мирового бокса, которые выступали на Олимпиаде
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости