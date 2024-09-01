Рой Джонс – о потенциальной разминке по самбо с Путиным: «Он бы меня быстро прикончил. Меньше, чем за 30 секунд»

Рой Джонс не против провести разминку по самбо с Владимиром Путиным

«Готов ли провести разминку по самбо с президентом России? Конечно. Он бы меня прикончил, но я бы постарался выстоять.

Больше 30 секунд? Нет, меньше», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший .

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