Евлоев – Стерлингу: «На моей родине такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги»

Мовсар Евлоев ответил на обвинения Алджаймена Стерлинга в употреблении допинга.

«Там, откуда я родом, такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги. Только не давай заднюю», – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев.

Напомним, что бой Евлоева и Алджамейна Стерлинга пройдет на турнире UFC 307.

Стерлинг заявил, что дрался с читерами. Евлоев ему ответил: «Не бойся, я сделаю все быстро»

Стерлинг ответил Евлоеву: «По сути, ты признаешь, что читерил? Ты 100% все еще на препаратах»