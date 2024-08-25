Евлоев – Стерлингу: «На моей родине такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев ответил на обвинения Алджаймена Стерлинга в употреблении допинга.

«Там, откуда я родом, такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги. Только не давай заднюю», – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев.

Напомним, что бой Евлоева и Алджамейна Стерлинга пройдет на турнире UFC 307.

Стерлинг заявил, что дрался с читерами. Евлоев ему ответил: «Не бойся, я сделаю все быстро»

Стерлинг ответил Евлоеву: «По сути, ты признаешь, что читерил? Ты 100% все еще на препаратах»

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12 комментариев
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Два очень забавных персонажа, за которыми интереснее наблюдать до боя, чем вовремя его!!!😂😂😂
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евлоев, Стерлинг не знает про твою родину, успокойся, глупо приплетать национальности
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Один будешь наказывать или с группой товарищей?
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Ответ Jet Sa
евлоев, Стерлинг не знает про твою родину, успокойся, глупо приплетать национальности
Ну он ему и рассказал про нее. В чем проблема
+3
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+1
Ответ Евгения Тиунова
Один будешь наказывать или с группой товарищей?
Ща ребята подъедут, пообщаются)))))
+3
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+1
Ответ Павел Набатников
За Стерлинга!
Комментарий удален модератором
Ответ Адам Нинуху
Комментарий удален модератором
Я тоже хочу мочить таких как они
+1
-1
0
Ответ Meylis Annaberdiyew_1116307550
Я тоже хочу мочить таких как они
Комментарий удален модератором
Ответ Адам Нинуху
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Meylis Annaberdiyew_1116307550
Я тоже хочу мочить таких как они
Братуха извини я не дочитал я думал ты хочешь мочить таких как я , извини ещё раз
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Ответ Евгения Тиунова
Один будешь наказывать или с группой товарищей?
Накажет так, что стерлинг вынужден будет забрать сумочку у своей половинки(мераб) и отдать евлоеву
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