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  • Абдель-Азиз − о простое Усмана: «Камару никогда не отказывался от боев. Сейчас ему предложили соперника, и мы ждем согласия второй стороны»
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Абдель-Азиз − о простое Усмана: «Камару никогда не отказывался от боев. Сейчас ему предложили соперника, и мы ждем согласия второй стороны»

Али Абдель-Азиз заявил, что Камару Усман близок к возвращению в октагон

«Хочу прояснить ситуацию. Камару никогда не отказывался от боя с кем-либо. Из UFC позвонили мне и предложили поединок. Мы сказали, что если соперник согласен, то мы готовы», − написал в соцсетях менеджер Камару Усмана Али Абдель-Азиз.

Напомним, что в последний раз Усман дрался в октябре-2023, когда проиграл Хамзату Чимаеву решением большинства судей.

Мухаммад хочет драться с Усманом: «У него еще есть порох. Все забыли, как он принял бой с Хамзатом за неделю до турнира»

Усман − о противостоянии с Ковингтоном: «Колби был отличным партнером для танца, он бросил мне вызов»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиз
logoUFC
logoMMA
logoКамару Усман
logoАли Абдель-Азиз
logoХамзат Чимаев
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