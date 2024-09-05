Абдель-Азиз − о простое Усмана: «Камару никогда не отказывался от боев. Сейчас ему предложили соперника, и мы ждем согласия второй стороны»
Али Абдель-Азиз заявил, что Камару Усман близок к возвращению в октагон
«Хочу прояснить ситуацию. Камару никогда не отказывался от боя с кем-либо. Из UFC позвонили мне и предложили поединок. Мы сказали, что если соперник согласен, то мы готовы», − написал в соцсетях менеджер Камару Усмана Али Абдель-Азиз.
Напомним, что в последний раз Усман дрался в октябре-2023, когда проиграл Хамзату Чимаеву решением большинства судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиз
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