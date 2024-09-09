Роберт Уиттакер: «Я одолею Чимаева и получу титульный бой. Без сомнений»
Уиттакер уверен, что получит поединок за пояс после боя с Чимаевым
«Я одолею Хамзата, а затем подерусь за пояс. Все просто. У меня нет никаких сомнений на этот счет этому поводу», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, поединок Уиттакера и Чимаева состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в карде турнира UFC 308.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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