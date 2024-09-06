Двалишвили опроверг слухи о наличии стафилококка: «Я в полном порядке»

Мераб Двалишвили опроверг наличие стафилококковой инфекции

«Меня проверили врачи UFC и ничего не нашли. Я в полном порядке. Опубликовал одну фотографию, после чего люди начали писать: «Ох, у него инфекция». Они думали, что я подхватил стафилококк.

Это не так. У меня все хорошо. Посмотрите на мою руку – вы ничего не найдете», – сказал боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили .

В ночь на 15 сентября Двалишвили проведет титульный бой против Шона О’Мэлли . Поединок возглавит турнир UFC 306.

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