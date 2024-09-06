Двалишвили опроверг слухи о наличии стафилококка: «Я в полном порядке»
Мераб Двалишвили опроверг наличие стафилококковой инфекции
«Меня проверили врачи UFC и ничего не нашли. Я в полном порядке. Опубликовал одну фотографию, после чего люди начали писать: «Ох, у него инфекция». Они думали, что я подхватил стафилококк.
Это не так. У меня все хорошо. Посмотрите на мою руку – вы ничего не найдете», – сказал боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили.
В ночь на 15 сентября Двалишвили проведет титульный бой против Шона О’Мэлли. Поединок возглавит турнир UFC 306.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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