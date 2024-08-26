Тренер О’Мэлли: «Очень удивлюсь, если Мераб доведет бой с Шоном до решения. О’Мэлли его нокаутирует»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Тренер О’Мэлли считает, что Шон быстро нокаутирует Двалишвили.

«Я бы очень удивился, если бы Мераб смог довести этот бой до решения. Шон – снайпер, и он намного выше Двалишвили. Он может работать с дальних дистанций.

Не думаю, что бой продлится долго. Шон нокаутирует Мераба», – заявил тренер Тим Уэлш.

Напомним, О’Мэлли и Двалишвили подерутся в главном событии UFC 306.

О’Мэлли уверен в досрочной победе над Двалишвили: «У него такая огромная голова – по ней трудно не попасть»

Двалишвили ответил О’Мэлли на шутку о грузинах-коротышках: «Это неуважение к моей стране. Ты заплатишь за это за пределами клетки»

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