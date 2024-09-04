Шаблий – об Усмане Нурмагомедове: «У него бывают необдуманные поступки. Какие‑то препараты принять, полицейского сбить»
– Появилось видео, где Усман говорит, что нокаутирует или разорвет вас. Какая у вас была реакция при просмотре?
– Самое главное, чтобы его сквозняком, как в прошлый раз, не продуло, и он вышел в октагон. А что он говорит такие вещи, я не знаю, ему свойственно в силу молодости, наверное. У него бывают необдуманные поступки. Какие‑то препараты принять, полицейского сбить или в клетку выпрыгнуть.
Наверное, из‑за того, что он молодой и импульсивный, может себе позволить такое сказать. На самом деле, я просто думаю, что 7 сентября он столкнется с тем, с чем никогда не сталкивался. И на это всем зрителям будет интересно посмотреть, – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.
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