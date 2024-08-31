Как первокурсница и Хабиб запустили главную песню о Дагестане

«И по ночам мне снится…»

В 2016 году еще не чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вышел на бой под песню про Дагестан, написанную первокурсницей РУДН – и сделал ее хитом. Вы точно знаете эти строчки:

И по ночам мне снится

Вся красота, что в Дагестане.

Я буду родиной гордиться,

Ее любить не перестану.

И даже за границей

У дагестанского народа

В сердцах любовь искрится

К своей земле, к своей природе.

Под эту песню Хабиб провел вторую (и самую успешную) часть карьеры и вышел на последний поединок в UFC против Джастина Гейджи.

Теперь она превратилась в неофициальный гимн Дагестана и давно живет в отрыве от образа Хабиба. Как так получилось?

«Кажется, что «Дагестан» написан не мною, а кем-то свыше, я была только проводником»

Автор песни Сабина Саидова написала «Дагестан» (почти 25 млн просмотров с трех видео на личном ютуб-канале) в 2008 году, когда училась на первом курсе филологического факультета РУДН.

Тогда ее попросили исполнить песню про Дагестан на празднике народов России – предложенные варианты не понравились, поэтому Саидова сочинила свою: «Я подошла к роялю в актовом зале, села за него – и за минуту нашла нужную мелодию. А потом уже дома за два вечера написала слова».

Первое исполнение – суета: накануне организаторы сказали Саидовой, что в итоге петь не нужно, но в день концерта все переиграли – пришлось выступать в джинсах (хотя требовалась юбка) и без выученного текста: «Как концерт через час? Я даже текст песни не выучила», – завопила я, побежала в университетскую столовую и написала слова песни на листочке, чтобы не забыть их от волнения».

Все получилось, а песня сразу произвела эффект: «Многие ко мне потом подходили и просили: «Напиши такую песню про Казахстан, про Армению…» Но разве можно взять и написать песню не о своей родине? А то, что через много лет Хабиб выйдет под эту песню и ее услышит весь мир, даже не представляла. Мне вообще кажется, что «Дагестан» написан не мною, а кем-то свыше, я была только проводником».

Забавно, что песня появилась в том же году, когда Хабиб дебютировал на профессиональном уровне. Осенью-2008 он провел первый поединок в Полтаве, а уже через восемь лет «Дагестан» сопровождал его, бойца UFC, под крышей арены в Тампе.

Впервые «Дагестан» прозвучал, когда Хабиб вернулся после двухлетней паузы. Позже Саидова хотела исполнить песню вживую во время его выхода

Когда Хабиб впервые вышел на бой под «Дагестан», Саидова ни о чем не подозревала, хотя следила за турниром в прямом эфире. Это случилось в 2016 году – тогда Нурмагомедов вернулся в октагон после двухлетней паузы из-за порванных крестов и нокаутировал Даррелла Хорчера во втором раунде:

«Мы смотрели бой на американском телевидении, а там выходы бойцов перекрываются рекламой. И соответственно я не знала, под какую песню он выходил. И, когда Хабиб уже победил, я взяла в руки телефон и увидела, что меня отмечают в инстаграме и пишут, что он вышел под мою песню. Очень сильные эмоции».

После боя Саидова написала Хабибу в соцсетях – тот поблагодарил за песню. Так они познакомились заочно, а через два года встретились в Нью-Йорке. Тогда Нурмагомедов впервые дрался за пояс против Эла Яквинты – Саидова с трибун увидела, как Хабиб стал чемпионом UFC. Видео, как она через слезы подпевает собственной песне, собрало почти 9 млн просмотров и бурю позитивных комментариев от иностранцев.

Сразу после завоевания пояса Нурмагомедов встретился с Саидовой и сделал совместное фото: «Бой проходил в 20 минутах от моего дома, я не могла не пойти и не поддержать его лично. Мой муж через общих с Хабибом друзей организовал нам короткую встречу, на которой мы поздравили нашего чемпиона».

По словам Саидовой, «Дагестан» настраивал Хабиба перед боями: «Проводя два месяца в Сан-Хосе, он скучает по родине – и эта песня ему в каком-то смысле помогает». Абдулманап Нурмагомедов же хвалил Сабину перед боем с Конором – тогда его спрашивали, как он отнесется, если Макгрегор выйдет в клетку под Тимати [Хабиб с ним конфликтовал]: «Да ради бога. У нас есть своя Сабина, которая поет о родном крае, России, Дагестане, российском флаге».

Обсуждалось, что Саидова даже выступит перед выходом Хабиба, но ничего не получилось: «Просто UFC это не очень практикует, но они давали такую возможность Конору Макгрегору: он выходил на бой против [Чеда] Мендеса под пение Шинейд О’Коннор. И я бы очень хотела спеть вживую».

Саидова записала «Дагестан» на английском языке, но ничего не получила за версию с рэп-частью

Важно понимать, что Хабиб выходил на бои не под оригинальную версию с фортепьяно, а под студийный вариант, записанный с рэпером Timaro [Тимур Умаров]. Саидова познакомилась с ним, когда приезжала в Дагестан, чтобы выступить на празднике для сирот:

«Выяснилось, что там нет рояля. Поэтому решили записать аккомпанемент, а петь вживую. Меня отправили на студию – там был известный в Дагестане артист Тимур Умаров. Он услышал эту песню и сказал: «Все, мы тебя никуда не отпустим». Я записала все, что было мое, уехала в Москву – и через какое-то время они мне прислали песню с добавленным куплетом: «Вот песня – и она уже на радио».

У этой версии песни отдельная жизнь: Саидова почти ничего за нее не получила («дали какую-то награду с денежным призом в полторы, что ли, тысячи»), зато ее голос услышали миллионы – такой «Дагестан» даже звучит в игре UFC 4 (конечно, под выходы Хабиба).

Уже после боя с Конором Саидова записала английский вариант «Дагестана», хотя не планировала: «Не уверена, что эта песня на английском будет звучать так же. Можно, конечно, подобрать слова, но душа в этой песне все-таки на русском. На ютубе я сделала субтитры, чтобы англоговорящие могли понять, о чем песня. Но если петь ее на английском, то звучать она будет немножко фальшиво».

«Дагестан» звучал на Олимпиаде-2020 в Токио, а Саидова исполняла его в Дербенте на открытии гигантского фонтана

«Эта песня уже живет сама по себе, какие-то бойцы под нее выходят, то есть она вдохновляет дагестанцев на победы. Потом, когда мы записали ее в студии и она пошла на радио в Дагестане, получила распространение. Мне говорили, что эта песня не по-дагестански про Дагестан. Там ничего не было продумано», – говорила Саидова в 2018 году.

На Олимпиаде-2020 в Токио боксер Муслим Гаджимагомедов перед полуфинальным поединком вышел на ринг под «Дагестан», хотя боялся , что организаторы ее просто не включат – «она ведь про родину и про страну»:

«Эта песня меня мотивировала, я знал, что за меня болели родственники, односельчане. Мне понравилось, когда Хабиб выходил под нее на бой против Конора [Макгрегора]. Мы смотрели этот поединок, когда он выходил, я чувствовал мотивацию, дрожь по телу, гордость».

У Саидовой не так много песен, а «Дагестан» по-прежнему остается главным хитом. Еще в 2018-м она рассказывала: «Песня нашла отклик – и мне этого достаточно. Ее знают, любят, но это не значит, что я поеду петь ее на свадьбах. Я не хочу цепляться за эту песню и на этой волне себя раскручивать. Стремлюсь к высокому уровню. Вот есть много организаций в России: М-1, Fight Nights, ABC [сейчас – ACA]. Но Хабиб хочет быть чемпионом в UFC. И у меня тоже так».

В июле-2022 Саидова приезжала в Дербент на открытие самого большого в России светомузыкального фонтанного комплекса как музыкальный гость. Причем из-за технической заминки сначала ей пришлось петь без музыки – зрители поддержали.

После этого Саидова встретилась с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой. «Песня «Дагестан» стала своего рода гимном нашей республики. Говоря строками из вашей песни «Я буду родиной гордиться...», можно с полной уверенностью сказать, что родина гордится вами», – сказала на встрече Бутаева.

В «Дагестане» отразилось детство Саидовой в селе. Сейчас она живет в США и записала альбом на английском

Сабина Саидова родилась в Дагестане в селе Вачи Кулинского района, но еще в детстве переехала с родителями в Москву. Тогда она воспринимала столицу как серый мегаполис только для учебы и ждала поездок в Дагестан к бабушке и дедушке – каждый год она на целое лето возвращалась в родное село.

«Вот это все – в словах и в музыке песни «Дагестан». В них нет ни нотки фальши. К примеру, строчка «Когда утро еще не разбудит свет…» – это бабушка рано вставала, и я за ней. Мы выходили во двор пить чай в 5-6 утра. Смотришь: такая тишина, мир, покой и невероятный утренний воздух.

То есть в песне мое восприятие Дагестана, моя тоска по нему. Но тогда я жила в Москве, а слова «И даже за границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится к своей земле, к своей природе» оказались пророческими».

Саидова выросла в музыкальной семье: мама окончила училище в Махачкале, а брат в московской консерватории изучал скрипку и дает концерты. Сама Саидова – пианистка. Она выступает под псевдонимом Kors и исполняет песни на разных языках:

«Просто когда я была Сабина Саидова, меня постоянно путали с другими певицами из Дагестана. Даже на Первом канале, когда в программе с Хабибом использовали песню «Дагестан», автором значилась Сабина Алиева. Причем до выхода передачи мне звонил редактор и спрашивал, как представить, но все равно ошибся.

Я часто вижу в интернете свои песни под другими именами – это натолкнуло на мысль, что нужен творческий псевдоним. Сейчас мое имя на западе произносится как Сабин Корс (Sabine Kors). Это французское произношение имени Сабина, а Корс просто хорошо звучит, скрытого смысла тут нет».

Сейчас Саидова живет с мужем в Нью-Йорке. В 2015 году в Германии и Польше она записала альбом на английском языке, хотя ранее в России в 17-18 лет ей предлагали продюсерскую помощь – отказалась, потому что хотела писать песни сама, а не исполнять композиторские.

Несмотря на неоднозначные политические высказывания и жизнь в США, Саидова сохраняет связь с Россией и Хабибом: «Я до сих пор очень горда, что эта песня – часть его истории. Люди со всего мира пишут мне, как они вдохновлены Хабибом. Благодаря этой песне и его успеху они хотят посетить Дагестан».

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Фото: Gettyimages.ru /Ed Mulholland, Harry How; Instagram/sabinekorsmusic