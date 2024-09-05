Хабиб − Умару: «В претендентской гонке с тобой всего четыре-пять человек. Будешь слабым − выйдешь оттуда»
«Чем больше давления, тем лучше боец должен себя проявлять, только тогда появится чемпион. Твои оппоненты уже знают свой предел, когда они сломаются.
Ты уже зашел в претендентскую комнату, в этой комнате только четыре-пять человек. Их там немного. Слабый будет выходить. Если ты будешь слабым − выйдешь. Фамилию и имя никто не спросит. Понимаешь меня, Умар? Голову выше и уверенно, но не самоуверенно. Уверенно и самоуверенно − разные вещи.
Медиа делаешь как чемпион, вес − как чемпион, кушаешь как чемпион, все нужно делать как чемпион, а не закис или на кого-то наехал. Важно фокусироваться на работе», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
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