Хабиб − Умару: «В претендентской гонке с тобой всего четыре-пять человек. Будешь слабым − выйдешь оттуда»

Хабиб Нурмагомедов оставил мотивирующее напутствие брату Умару

«Чем больше давления, тем лучше боец должен себя проявлять, только тогда появится чемпион. Твои оппоненты уже знают свой предел, когда они сломаются.

Ты уже зашел в претендентскую комнату, в этой комнате только четыре-пять человек. Их там немного. Слабый будет выходить. Если ты будешь слабым − выйдешь. Фамилию и имя никто не спросит. Понимаешь меня, Умар? Голову выше и уверенно, но не самоуверенно. Уверенно и самоуверенно − разные вещи.

Медиа делаешь как чемпион, вес − как чемпион, кушаешь как чемпион, все нужно делать как чемпион, а не закис или на кого-то наехал. Важно фокусироваться на работе», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

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