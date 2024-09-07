Нганну − о Перейре: «Он большой, крепкий и жесткий. Он смотрит на вас так, будто бы собирается вас съесть»
Фрэнсис Нганну высказался об Алексе Перейре
«Он жесткий, у него сильные руки. Думаю, что в будущем он подарит нам несколько жестких вечеров.
Этот парень большой, крепкий и жесткий. Он идет прямо на вас, будто бы говоря: «Я съем этого парня», − сказал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Джейка Пола
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