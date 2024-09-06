Вячеслав Борщев: «Не замечал негативного отношения к россиянам в UFC. Наоборот, нас там любят»
Вячеслав Борщев рассказал об отношении UFC к бойцам из России
«Справедливости ради, исходя из опыта, полученного мною в UFC, вообще никакого негативного отношения к российским бойцам не заметил. Даже наоборот, мне кажется, они нас там любят. Особенно дагестанцев, это уже такой знак качества.
Проблема бывает бои найти. С Мыктыбеком Оралбаем тоже была такая проблема. Он не российский, а киргизский боец, но все же. С ним драться никто не хочет. А так, не замечал ничего. Всегда хорошее отношение будто», – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
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