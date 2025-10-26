Тома Аспиналла госпитализировали после боя с Сирилом Ганом

Тома Аспиналла доставили в больницу после боя на UFC 321.

Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз от Гана.

Сразу после боя Аспиналла госпитализировали.

Для Тома это первая защита полноценного пояса – до этого он владел временным.

