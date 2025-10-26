  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Менеджер Ризван Магомедов: «В чем Умару помог брат или имя? Умар и Петр проиграли Мерабу. Но как они проиграли – это небо и земля»
Менеджер Ризван Магомедов: «В чем Умару помог брат или имя? Умар и Петр проиграли Мерабу. Но как они проиграли – это небо и земля»

Менеджер Ризван Магомедов отреагировал на слова Яна в адрес Умара Нурмагомедова.

Ранее Петр Ян заявил, что Нурмагомедова незаслуженно продвигают в рейтинге: «А мне нужно своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не дал ничего».

«Я не согласен с Петром. Со всем уважением к Петру, но здесь он ошибается или заблуждается. Может быть, он поддался стереотипу, который распространен в медиа. Если мы сравним карьеры Петра и Умара - они абсолютно идентичны. Петр так же вышел на титульник после шести боев. У него тоже не все соперники были первоклассными, но Умар побил топ-претендента перед боем с чемпионом.

В чем Умару помог его брат или его имя? Да, Умар и Петр проиграли Мерабу. Но как они проиграли – это небо и земля», – сказал менеджер Ризван Магомедов.

«Я лишь новичок в этой игре». Умар повозился за новый титульный шанс – с Хабибом в углу

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
