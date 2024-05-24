Вячеслав Борщев: «Усик – говнюк. Но от его бокса я кайфую»

Теги UFC MMA Александр Усик бокс Вячеслав Борщев Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Борщев рассказал о своем отношении к Александру Усику.

«Есть боксер такой Усик. Вот один из величайших боксеров, правильно? Я тоже с ним не согласен. Он у меня вызывает отрицательные эмоции. Но он великолепный боксер. Что я еще могу сказать? Я смотрю, я кайфую от его бокса. Это прям вот услада для глаз, что есть такие люди. Но он говнюк. Зачем мне на нем пиариться?

Болел ли я раньше за Усика? Мне кажется, все за него болели, я не знаю, наверное, да. Я за него болел не потому, что он украинец или потому, что он к нам хорошо относится, а просто, блин, он офигенный боксер.

Ты его смотришь и кайфуешь, ну я просто как человек, который к спорту имеет какое-то отношение, я смотрю, я прям «вау, да ладно», вот так вот человек может делать на таком уровне. Это же офигеть!» – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев.

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7 комментариев
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"И когда ты, Борщёв, всё успеваешь?" (Ц) ☺️
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+6
Это что-то из разряда: "Герыч - вредная штука, но от его употребления я кайфую"
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Ответ Кидар
"И когда ты, Борщёв, всё успеваешь?" (Ц) ☺️
Титька тараканья - этот Борщев.
+2
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ну что? теперь green carta под вопросом после таких обсуждений?
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Не, я правильно понял, что Борщев называет Усика говнюком за то, что тот заукраинец, при этом сам собирается получить гражданство США?
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Иди в паспортный стол очередь занимай, «боец».
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Ответ shickana
Титька тараканья - этот Борщев.
Не, крокодил Гена ☺️
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