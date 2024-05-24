Вячеслав Борщев: «Усик – говнюк. Но от его бокса я кайфую»

Вячеслав Борщев рассказал о своем отношении к Александру Усику.

«Есть боксер такой . Вот один из величайших боксеров, правильно? Я тоже с ним не согласен. Он у меня вызывает отрицательные эмоции. Но он великолепный боксер. Что я еще могу сказать? Я смотрю, я кайфую от его бокса. Это прям вот услада для глаз, что есть такие люди. Но он говнюк. Зачем мне на нем пиариться?

Болел ли я раньше за Усика? Мне кажется, все за него болели, я не знаю, наверное, да. Я за него болел не потому, что он украинец или потому, что он к нам хорошо относится, а просто, блин, он офигенный боксер.

Ты его смотришь и кайфуешь, ну я просто как человек, который к спорту имеет какое-то отношение, я смотрю, я прям «вау, да ладно», вот так вот человек может делать на таком уровне. Это же офигеть!» – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев.

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